محافظ أسوان: وفّرنا كل أوجه الدعم داخل لجان الانتخابات الرئاسية

أوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم توفير كافة أوجه الدعم داخل وخارج اللجان الانتخابية من مقاعد الانتظار، والكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، والمظلات، ونقطة المستلزمات الصحية، ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفرشة وغيرها، بالإضافة إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم أيضًا توفير الأتوبيسات والميني باصات والميكروباصات المشاركة في خدمة المواطنين لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم والسيدات أثناء نزولهم للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، بما يسهم في تخفيف مشقة التنقل والحركة للناخبين، خاصة اللجان الواقعة بالمناطق النائية والقرى والأحياء والأماكن البعيدة، نظرًا لطبيعة أسوان كمحافظة طولية، ووقوع القرى وعدد من الأحياء على المرتفعات الجبلية.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه تم بالتوازي توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الانتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها، وذلك حتى يتسنى الخروج بالشكل المشرف لهذا الاستحقاق الدستوري الهام.

جاء ذلك في تصريحات للواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صباح اليوم، حيث أدلى بصوته خلال الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة محمد الدمرداش أحمد الابتدائية، ضمن لجان المغتربين "الوافدين" التي تم تخصيصها على مستوى محافظة أسوان.