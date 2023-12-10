الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إقبال نسائي كبير على اللجان الانتخابية بالبساتين (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمنطقة البساتين، إقبالا كثيفا من المواطنين بالمنطقة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وجاءت السيدات فى مقدمة الصفوف اللاتي حرصن على الوقوف في طوابير، للمشاركة فى العملية الانتخابية.

 

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وتضمن المشهد قيام السيدات بحمل علم مصر، مصطحبين الأطفال معهم للمشاركة فى العرس الانتخابي.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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