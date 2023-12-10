العمال يتصدرون المشهد فى المشاركة بلجان الوافدين بالانتخابات الرئاسية فى أسوان

شهدت لجنة مدرسة محمد الدمرداش أحمد على الابتدائية، وضمن لجان الانتخابات الرئاسية المخصصة للمغتربين "الوافدين" فى محافظة أسوان، تجمع عدد هائل لعمال المغتربين للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطي.

وشهدت مشاركة المئات من العمال "الوافدين" للإدلاء بأصواتهم فى مختلف القطاعات "الطرق، والغاز الطبيعى، وشركة المقاولون العرب".

وحرص كل العمال المشاركين على رفع أعلام مصر، وعلم الشركة التي ينتمون إليها، أو بنر يحمل شعار خاص بهم " المشاركة مسئولية، شارك وقول رأيك".

وحرص العديد من العمال على التقاط الصور التذكارية برفقة محافظ أسوان تزامنًا مع تأديتهم للانتخابات الرئاسية بمدرسة محمد الدمرداش الابتدائية.

وأنهت محافظة أسوان استعداداتها اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، والتى سيتم اجرؤها على مدار 3 أيام خلال ديسمبر الجارى، ليتم خروجها بالشكل اللائق والمشرف، حيث تم تجهيز اللجان التى يتوافد إليها الناخبين والناخبات.

وبلغ عدد اللجان الإنتخابية على مستوى محافظة أسوان عدد 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، والذين تم توزيعها على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدة تضامن إجتماعى، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وضمت اللجان الانتخابية تخصيص 12 لجنة منهم للوافدين والذين تم توزيعهم بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.