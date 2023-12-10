خالد عباس يتفقد لجنة الانتخابات الرئاسية بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة

تفقد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء أحمد فهمي، المدير العام لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، مقر لجان الانتخابات الرئيسية 2024 في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، بمقر اللجنة رقم 18 بالعاصمة الإدارية الجديدة.‏

وأشاد عباس بالتنظيم الجيد، ودعا كل الشركات والعاملين بمدينة العاصمة الإدارية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطني.

وأكد عباس توفير كامل الدعم والتسهيلات لكل العاملين بالمدينة والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية نحو توفير وسائل النقل اللازمة بكل يسر وسهولة للعاملين بمواقع العمل.

كما دعا المصريين للمشاركة الإيجابية بكامل حرية وإدلاء اصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، والتعبير الكامل عن حرية الرأي مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطني على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة