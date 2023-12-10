المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة يدلى بصوته فى لجنة بالدقى (صور)

أدلى المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم الأحد، في أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وهتف مناصرون ليمامة أثناء إدلائه بصوته في مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي: "يحيا الوفد ضمير الأمة".

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

عبد السند يمامة يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عبد السند يمامة يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

عبد السند يمامة يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية