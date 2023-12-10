الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسبوع حافل للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية

عمر مرموش في لقاء
عمر مرموش في لقاء بايرن

شهد الأسبوع الحالي من الدوريات الأوروبية، تألق محترفينا المصريين وعلى رأسهم قائد المنتخب الوطني محمد صلاح.

البداية مع أحمد حسن “كوكا” مهاجم بينديك سبور التركي، تغلب على نظيره إسبرطة بنتيجة 5-2، وسجل مهاجم منتخبنا الوطني “هاتريك” لفريقه في الدقائق 54، 61 و63 من زمن المباراة في كأس تركيا.

وفي السبت الممتاز، تمكن صلاح من قيادة ليفربول لقلب تأخره بهدف لفوز بهدفين بعدما سجل وصنع آخر.

وضرب صلاح عصفورين بحجر بعدما هدفه حيث وصل للهدف للرقم 200 مع الريدز في 327 لقاء بجميع المسابقات كمل وصل للهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي ليدخل قائمة أفضل 10 هدافي المسابقة عبر التاريخ.

وبالدوري الألماني، تعملق عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت بعدما ساهم في اكتساح حامل اللقب بايرن ميونخ بخماسية.

مرموش شارك أساسيًا في تشكيل فرانكفورت وواصل تألقه هذا الموسم في البوندزليجا، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة اثنين.

سجل مرموش، هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 12، من زمن الشوط الأول، بعد متابعة لكرة اصطدمت بالعارضة لتصل إليه قبل أن يسددها قوية على يسار الحارس مانويل نوير.

بينما صنع هدفي فرانكفورت الثالث والخامس، حيث سجل أهداف اللقاء عمر مرموش، إيرك جونيور "هدفين"، لارسون وإنسجار خماسية فرانكفورت في الدقائق 12، 31، 36، 50 و60 بينما سجل جوشوا كيميتش هدف بايرن بالدقيقة 44.

وفي المساء أكمل مصطفى محمد تألق المصريين، وسجل هدف في خسارة فريقه نانت أمام باريس سان جيرمان بهدفين في الدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف إلى 6 هذا الموسم في الدوري ليصبح ثالث الهدافيين بعد كيليان مبابي وأكور أدامز.

صلاح محمد صلاح ليفربول كوكا عمر مرموش

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