الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روحى فتوح: ندعو للضغط على إسرائيل لوقف جرائم الإبادة الجماعية

غزة
غزة

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أحرار وشعوب العالم، من أجل الضغط على حكوماتهم لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

وحذر فتوح في بيان صحفي اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ75 لاعتماد الإعلان الدولي لحقوق الانسان، من انتشار الأوبئة والمجاعة وفقدان وتلوث مياه الشرب، الأمر الذي سيتسبب بكارثة إنسانية في القطاع.

وندد فتوح بـ"الفيتو" الذي أفشل صدور قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة شريك بحرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا في غزة وتوفير الحصانة لدولة الاحتلال.

ودعا إلى مشاركة واسعة في فعاليات التضامن مع شعبنا الفلسطيني للضغط على حكوماتهم لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني.

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اليوم الـ65 لحرب غزة|إسرائيل تواصل جرائم الإبادة.. والمقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة

قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة 

وفي وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 27 مواطنًا من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: إبراهيم محمد فلاح عوايصة، وعيسى إبراهيم عوايصة من الظاهرية، وعلاء عباس أبوشخيدم، وحازم الرجبي، وموسى عايد العجلوني من المدينة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: محمد عمرو محمد أشتية من كفر نعمة غربًا، وصهيب محمد صالح البرغوثي من دير أبومشعل شمالًا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد جهاد الشوعاني، وإيهاب الشوعاني من مخيم قلنديا شمالًا.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا من المدينة، وهم: محمود علان صوافطة، وأحمد موفق أبودواس، وعتيبة فالح أبومحسن، وليث منجد مسلماني، ونمر عمر حمزة دراغمة، ورائد قدري دارغمة، ومحمد غسان الجالودي، وعرب الشحروري، وبلال مهيوب صوافطة، ومحمد زياد أبوجبارة، وإيهاب محمد سعود دراغمة، وعباس نايف عبدالرازق، وربيع حسن نمر صوافطة.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: هشام داود ردايدة، ويونس محمد حساسنة من بلدة العبيدية، ومراد سامي جبريل من بلدة تقوع جنوبًا.

ومن نابلس، اعتقلت القوات السيدة حليمة إيهاب أبوصالحية من منطقة الجبل الشمالي، والأسير المحرر ثائر عامر من كفر قليل جنوبًا.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن قوات الإسرائيلي عدوانًا شاملًا على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن ارتقاء أكثر من 17674 شهيدًا، ونحو 49300 جريح، غالبيهم من الأطفال وكبار السن والنساء، في حصيلة غير نهائية.

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