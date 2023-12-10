"بأعلام مصر والجلاليب البيضاء".. أهالى حلايب وشلاتين يحتفلون أمام اللجان الانتخابية

ظهرت مجموعة من أهالي حلايب وشلاتين أمام اللجان الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، وهم يحتفلون حاملين أعلام مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

واللقطات لأهالي حلايب وشلاتين ظهرت وهم يرتدون زيهم المميز بالجلاليب البيضاء، أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.