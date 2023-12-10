الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"بأعلام مصر والجلاليب البيضاء".. أهالى حلايب وشلاتين يحتفلون أمام اللجان الانتخابية

أهالي حلايب وشلاتين
أهالي حلايب وشلاتين

ظهرت مجموعة من أهالي حلايب وشلاتين أمام اللجان الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، وهم يحتفلون حاملين أعلام مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

واللقطات لأهالي حلايب وشلاتين ظهرت وهم يرتدون زيهم المميز بالجلاليب البيضاء، أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر، وفريد زهران.

 

لانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية اللجان الانتخابية أهالي حلايب وشلاتين حلايب وشلاتين

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