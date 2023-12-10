الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"زينهم وسيدة" زوجان يدليان بصوتهما: "الرئيس السيسي واخد باله من بلدنا" (صور)

زينهم وسيدة
زينهم وسيدة

اصطحب زينهم زوجته سيدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ حرصًا منه على التواجد في أول أيام التصويت الانتخابي.

 

 


وقال زينهم  في تصريحات خاصة، إنه جاء اليوم لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس قد فعل العديد من المشروعات للبلد سواء كانت صحية أو مشروعات خاصة بالنقل أو الشباب، معقبا: “الرئيس واخد باله من بلدنا علشان كده إدتله صوتي”.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران


 

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