6 اتجاهات خاصة بتصميم المطبخ تتصدر عام 2024

يتوقع المصممون أن تؤثر عدد من الاتجاهات على تصاميم المطبخ لسنوات قادمة، بألوان دافئة وترابية والعديد من الألوان الخشبية، بالإضافة إلى الأجهزة المتكاملة والعناصر الأخرى ذات الطراز الأوروبي، وفي الوقت نفسه، ستسعى خزائن المطبخ والتخطيطات والأجهزة إلى تقديم مميزات تدعم نمط حياتك بشكل أفضل ومواكب مع التطورات التى تحدث في التصميمات في الوقت الحالي.

ووفقًا لموقع bhg نرصد أشكال المطابخ الحديثة.

1. مراكز المشروبات

وفقًا لتقرير اتجاهات المطبخ الصادر عن الجمعية الوطنية للمطابخ والحمامات (NKBA) لعام 2024، ستعمل مراكز المشروبات المخصصة على تجديد المطابخ بشكل كبير، بشكل يهدف إلى استيعاب المشروبات بشكل أفضل، من القهوة إلى علب العصير أو العصائر الطازجة، مع منطقة مخصصة تتميز بتخزين وأجهزة متخصصة.

قد يشتمل مركز المشروبات على أجهزة مثل آلة الإسبريسو، وآلة الثلج، وثلاجة مشروبات أو درج ثلاجة أسفل المنضدة. ستجد هذه الميزات التي تركز على المشروبات يمكن الوصول إليها على مشارف تصميم المطبخ.

2. ميزات للحياة الصحية

يشير تقرير اتجاهات NKBA 2024 إلى أن المزيد من المصممين وأصحاب المنازل سوف يفكرون في كيفية عمل المطبخ كمكان للحياة الصحية مع الأخذ في الاعتبار التغذية والأكل الصحي، ستتضمن تصميمات المطبخ تبريدًا أكثر مرونة مثل الأعمدة والأدراج والإعدادات القابلة للتحويل.

ستلعب التكنولوجيا أيضًا دورًا كبيرًا، بما في ذلك الثلاجات المزودة بتكنولوجيا جرد المواد الغذائية - وبعضها يمكنه تقديم توصيات بشأن القائمة والتسوق - بالإضافة إلى مصادر الطاقة في حالات الطوارئ لمنع التلف. من المتوقع وجود خيارات للقلي والطهي بالبخار لأجهزة الطهي.

3. إضاءة الخزانات المتكاملة

"تماشيًا مع حركة الصحة والعافية، هناك تركيز أكبر على جعل المطبخ عمليًا قدر الإمكان لتحسين الحياة اليومية". تعتبر الخزائن ذات الإضاءة المتكاملة أحد الأمثلة التي يجب البحث عنها في العام المقبل. ستحتوي الخزائن على طبقات من الإضاءة المتكاملة "في جميع أنحاء الجزء الداخلي والخارجي للخزائن، مما يحسن رؤية المهام مع خيار توفير أجواء أكثر مزاجية".

وفقًا لبوستامانتي، سيتم العثور على الإضاءة خلف أبواب الخزانات والأدراج الداخلية، وتحت الخزانات العلوية وأجزاء من أصابع القدم، وحتى خلف الخزانات، المطبخ الحديث باللونين الأخضر والبني

4. الألوان الترابية

تبتعد الاتجاهات عن الألوان المحايدة والرتيبة والتناقضات الصارخة، التي تظهر في التصميمات الداخلية الحديثة للغاية، والتي يمكن أن تبدو قاسية أو حادة". "هناك شغف بالألوان وإحساس عام أكثر نعومة بالديكورات الداخلية." يعد هذا تطورًا لاتجاهات التصميم الحيوي التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية، والتي تهدف إلى ربط المنزل بالطبيعة.

"يبدو أن مجموعة متنوعة من ألوان التيراكوتا والأخضر المريمية الناعمة هي خيار اللون المفضل"، مشيرًا، على سبيل المثال، إلى أن شركة تصنيع الخزائن نوبيليا لديها هذه الأشكال في عروضها لعام 2024. وتوصي بوستامانتي بدمج المنحنيات والأخاديد لتعزيز النعومة، لوحات ترابية.

5. التأثيرات على النمط الأوروبي

سيكون لتصميم المطبخ على الطراز الأوروبي تأثير كبير في عام 2024، خاصة التأثير على الخزائن والتخزين. يقول سعيد: "الأجهزة المتكاملة التي تختفي في الخزائن، ومرائب الأجهزة التي توفر أقصى قدر من الوصول إلى محطات القهوة وغيرها من الأجهزة الصغيرة، ولكن يمكن وضعها بسهولة بعيدًا، كلها توجهات اتجاهية في تصميم المطبخ".

وتشمل الخصائص الرئيسية الخطوط النظيفة والوظائف المحسنة والمظهر الشبيه بالأثاث. يقول سعيد: "بعيدًا عن الجماليات، فإن وظيفة تصميم المطبخ الأوروبي تصل إلى العملاء في المنازل والمساحات الأصغر حجمًا"، مشيرًا إلى أن التوجه نحو حياة أكثر استدامة يؤدي إلى تقليص الحجم، وبالتالي تصميمات أكثر تفكيرًا. يقول سعيد: "الفكرة هي تحقيق أقصى قدر من الشكل والأداء في المساحات الصغيرة".

الخشب بدلًا من الأبيض

تم التخلص التدريجي من المطابخ ذات اللون الأبيض بالكامل، ووفقًا لـ NKBA، يمكننا أن نتطلع إلى الخشب لإضافة الدفء والملمس إلى المطبخ في عام 2024. في الواقع، يتوقع مصممو NKBA أن يكون الخشب ثاني أكثر الألوان شعبية للمطابخ في العام المقبل. ثلاث سنوات، متغلبًا على اللون الأبيض ويتبع اللون الأخضر عن كثب، وهو اللون العلوي.

سيقوم المصممون بإضافة الخشب والمواد ذات المظهر الخشبي من خلال الخزائن والأرضيات واللمسات المعمارية مثل العوارض الخشبية. "لقد كان البلوط الأبيض والجوز على رأس القائمة من حيث أنواع الأخشاب الرائجة، وقد بدأنا أيضًا في استخدام جار الماء، لأنه ذو بقع جيدة، وله نمط حبيبي لطيف، ويعمل بشكل جيد في كل من الطرازين الحديث والتقليدي.