حشود كبيرة من أهالى الشرقية أمام اللجان أول أيام التصويت (صور)

اصطفت حشود كبيرة من أهالي محافظة الشرقية، للتصويت في الانتخابات الرئاسية في أول أيام التصويت أمام لجان مدينة الزقازيق، فى بداية أول يوم للانتخابات الرئاسية، وقبل مرور الساعة الأولى منها.

حيث شهدت مدرسة الشهيد أحمد وحيد اللغات الرسمية توافد حشود كبيرة من الأهالى وقفوا مصطفين بمحيط اللجنة الانتخابية، ابتهاجًا بالعرس الديمقراطى الذى بدأ اليوم.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.







