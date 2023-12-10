الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فؤاد سليم يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وأدعو كل مصري للمشاركة والالتفاف حول الرئيس أو المرشح الذي يراه مناسبا.

 


وأكد لـ"الدستور"، أنه سيكون حريصا على النزول إلى الانتخابات، داعيا كل مصري ومصرية للمشاركة في هذا العرس الوطني وتقديم صورة مشرفة للوطن أمام العالم كعادة المصريين دائما. 


وأوضح أن إقامة الانتخابات على 3 أيام فرصة جيدة لنزول من يحق لهم الانتخاب في الوقت المناسب له، لافتا إلى أنه يراهن على الشعب المصري على الوقوف وراء هذا البلد لدعم استقراره واستكمال مسيرة الإنجازات.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

 

 ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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