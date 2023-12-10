الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يتحدث لـ"الدستور": "منعرفش غير السيسي يحافظ على مصر"

المواطن
المواطن

قرر حسن محمد، مواطن، أن يكون لصوته أهمية في الانتخابات الرئاسية الحالية، ليختار لبلده ما يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن يرفع من شأنها في أفريقيا، ليعيد صيتها وكلمتها القوية المؤثرة في الشؤون العربية من حولها، ومن يحاول التطوير في مصر من أجل الصغار مستقبلًا، متابعًا: "هختار اللي يحافظ على مستقبل عيالي وأحفادي، ويبقى عارف بيعمل إيه في البلد كويس".

 

استقيظ الخمسيني في السابعة من صباح اليوم الأحد، ليبدأ يومه بشكل طبيعي إلا أن الذي ميزه اليوم هو أهمية صوته في تحديد مستقبل مصر، حيث قرر اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "منعرفش غيره يحافظ على مصر وعشان يكمل مشاريعه، صوتنا أمانة لازم كلنا ننزل عشان يكمل اللي بدأ فيه وحقيقي مفيش حد يقدر يخاف على البلد دي ولا يحفظ استقرارها غير الرئيس السيسي، بنحبك يا ريس".

 

وأكد حسن الذي من المقرر له أن يدلي بصوته في لجنة مدرسة  بشبرا، أنه من مستفيدي المشاريع البنية التحتية التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، موضحا: "كنت كل يوم مهما صحيت بدري لازم أتأخر على شغلي من وقت موضوع الكباري والدنيا بقيت سهلة عليا جدًا وربنا عالم بأن كلامي كله صدق، وناس كتير تتفق معايا على الكلام دا".

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

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