الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير من كبار السن على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بمصر الجديدة، إقبالا كبيرا من قبل الناخبين، في الساعات الأولى من بدء الاقتراع، وخاصة كبار السن الذين حرصوا على الحضور للإدلاء بصوتهم الانتخابي مبكرًا.

ودعى عدد منهم المواطنون من ذوي الأعمار الأقل سنًا بالمشاركة في العملية الانتخابية على مدار أيامها الثلاثة، التي انطلقت صباح اليوم الأحد 10 ديسمبر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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