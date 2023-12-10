المئات أمام اللجان.. أهالى روض الفرج يصطفون أمام اللجان الانتخابية

حرص أهالي منطقة روض الفرج على التواجد أمام اللجان الانتخابية في أول أيام الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، وحرص المتواجدون على الحضور منذ الصباح الباكر أمام المدارس، للإدلاء بأصواتهم في أجواء تملؤها البهجة والوطنية.

واصطف الناخبون أمام مدرسة شبرا الثانية بنين، وامتدت طوابير الناخبين إلى الشوارع الجانبية، كما نظم رجال الأمن طوابير الناخبين منعًا للتكدسات وتجنبًا لحدوث حالات اختناق.

وشهدت بعض اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين، وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المسئولين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024