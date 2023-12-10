الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مصادر كنسية: ايبارشيات القاهرة الكبرى تدعم العرس الديموقراطي بوسائل نقل للأقباط

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

يحتفل المصريون اليوم بمختلف انتماءاتهم، ببدء الماراثون الانتخابي، اليوم الأحد، حيث يتوجهون الي مدارسهم المقرر عقد لجانهم الانتخابية بها، حسب ما هو مقر لهم وفقا لترتيب رقمهم القومي.

وسائل لنقل الأقباط عقب القداس الإلهي

وعلمت “الدستور” من مصادر كنسية في أكثر من إيبارشية من إيبارشيات القاهرة الكبرى والمتمثلة في القاهرة والجيزة والقليوبية، أن عدد كبير من كنائس الإيبارشيات المتواجدة بالقاهرة الكبرى توفر وسائل نقل، لنقل الأقباط إلى لجانهم الانتخابية عقب انتهاء مراسم وطقوس القداس الإلهي اليوم الأحد.

ويأتي الأمر في هيئة دورة.. حيث تنطلق السيارات من أمام الكنيسة مزينة باعلام مصر التي تضيئ بالألوان الحمراء والبيضاء والسمراء الملفتة للانظار، ويتجه أكبر قدر من الناخبين الذين ينتخبون في مدارس مجاورة لبعضهم البعض، ثم تعود إلى الكنائس لنقل مجموعة أخرى من الأقباط الناخبين في مدارس أخرى مما يكون له دورا تشجيعيا في نفوسهم لاسيما كبار السن والمرضى والعجائز الذين يعانون من ازمة التنقل بين المواصلات. 

كما أشارت المصادر إلى أنه تشجيعا للأقباط سيستقل الكهنة الأتوبيسات معهم في مشهد وطني ملحمي، يبرز عظمة وأهمية المشاركة في العرس الديموقراطي العظيم في جمهورية مصر العربية. 

ويأتي ذلك في إطار الدور الوطني للكنائس المصرية وعلى رأسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، وكذلك الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والكنيسة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، والكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برئاسة الدكتور المطران سامي فوزي.

هذا ويتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس الجمهورية هم

1- عبد الفتاح السيسي - رمز النجمة (الرئيس الحالي).

2- فريد زهران - رمز الشمس (رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي).

3- عبد السند يمامة - رمز النخلة (رئيس حزب الوفد).

4- حازم عمر - رمز السلم (رئيس حزب الشعب الجمهوري).

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