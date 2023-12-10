إقبال العمال على لجان المغتربين لدمياط قبيل انطلاق الانتخابات

شهدت لجان الوافدين والمغتربين إقبالا على لجان انتخابات الرئاسة في محافظة دمياط، حيث تواجد وتراص عمال المصانع والشركات في المنطقة الصناعية قبيل فتح باب اللجنة للمشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وتم وضع مقاعد انتظار وشهدت تلك المقاعد زحام منذ الصباح الباكر في مدينة دمياط الجديدة.

كما تواجد أعضاء حزب مستقبل وطن وعدد من شباب الحزب لاستخراج أماكن اللجان وتيسيرا على المواطنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.