العشرات بلافتات صوتك أمانة ينتظرون فتح اللجان بقنا (فيديو)

تجمع العشرات من أهالي مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا كان في مقدمتهم السيدات بالقرب من لجنة مدرسة الشهيدة ميار، وذلك قبل بدء أول أيام الانتخابات الرئاسية بدقائق قليلة.

وحمل العشرات من الأهالي لافتات من بينها صوتك من أجل مصر، وانزل شارك صوتك أمانة، وذلك انتظارًا لفتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة قنا يبلغ 2 مليون و146 ألفا و51 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 312 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 341 لجنة فرعية.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

غرامة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

في حالة عدم مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، يفرض القانون رقم 45 لسنة 2014 غرامة قدرها 500 جنيه على كل شخص يكون اسمه مسجلًا في قائمة الناخبين ويتخلف عن التصويت بدون عذر مقبول