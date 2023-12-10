الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حزب مصر أكتوبر يواصل فعاليات حملة "هنكمل المشوار.. انزل وشارك" بشوارع الإسكندرية

حملة هنكمل المشوار
حملة هنكمل المشوار انزل وشارك

تجمع عشرات من أعضاء حزب "مصر أكتوبر" في شوارع الإسكندرية، اليوم الأحد، مرتدين السترات العاكسة، وملتزمين بروح المشاركة الاجتماعية والسياسية، بهدف رفع الوعي الانتخابي والتسهيل على المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

تأتي تلك التحركات ضمن إطار حملة "هنكمل المشوار.. انزل وشارك" تحت إشراف الدكتورة جيهان مديح بهدف تشجيع الإقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

تركز هذه الحملة على توعية سكان المحافظات المختلفة، وحث الشعب المصري على المشاركة الفعّالة في الانتخابات، معتبرةً ذلك مسئولية وطنية يتحملها كل مصري.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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