وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية بالمدارس

تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ تفقد لجنة مدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات ولجنة مدرسة سيدي جمال الابتدائية ولجنة مدرسة الزهراء الابتدائية، ولجنة شهيد السلام الثانوية بنين العسكرية، ولجنة المدرسة الفكرية، ولجنة مدرسة الشهيد حمدي الإعدادية بنين التابعين لإدارة شرق كفر الشيخ لمتابعة التجهيزات.

كما تفقد وكيل الوزارة، تجهيزات اللجان وأماكن انتظار الناخبين وتجهيزها بالمقاعد اللازمة ومراجعة أعمال الصيانة والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، ومكان مبيت التأمين، والإضاءة، ومصدر كهرباء احتياطي، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشددًا على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحث وكيل الوزارة، العاملين بالتربية والتعليم للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني.

من جانبه، فقد حث اللواء جمال نورالدين، عموم أهالي محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة في العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتًا إلى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلي نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لأهالي كفرالشيخ.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

يمكن للناخبين الحصول على مكان لجنتهم الانتخابية في الانتخابات الرئاسية باستخدام الرقم القومي مجانًا من خلال زيارة رابط اللجنة الانتخابية من هنـــــــــــا.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

غرامة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

في حالة عدم مشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، يفرض القانون رقم 45 لسنة 2014 غرامة قدرها 500 جنيه على كل شخص يكون اسمه مسجلًا في قائمة الناخبين ويتخلف عن التصويت بدون عذر مقبول.