حقيقة تعرض مصر لعاصفة تنين خلال ساعات (فيديو)

ردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على ما أثير بشأن الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة، وسط أنباء عن تعرض مصر لـ عاصفة تنين.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مستقرة، وليس هناك أي عواصف قادمة ولا توجد عواصف تنين قادمة على مصر.

منخفض جوى يبدأ الإثنين والثلاثاء

وأوضحت غانم أن البلاد تشهد فقط حالة من حالات عدم استقرار الأحوال الجوية التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية، كما أنه متوقع اليوم الأحد أن تكون الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير بمعظم محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن يومي الإثنين والثلاثاء سيكون هناك منخفض جوي متعلق بشكل كبير بطبقات الجو العليا يعمل على حالة من عدم الاستقرار ويكون بها زيادة في كميات الأمطار عن الأيام السابقة.