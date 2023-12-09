الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": وجدت مساندة حقيقية من الدولة خلال الاشتباكات مع التيارات الظلامية

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه وجد مساندة حقيقية من عدد من الوزراء ومن رئيس الوزراء وقتها المهندس شريف إسماعيل على تصريحاته التي اشتبك فيها مع الفكر السلفي والوهابي.

وأضاف النمنم خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "وبالتالي هذا ليس منفصلًا عن باقي مؤسسات الدولة، أرى أن هناك بعض الأفكار التي لا تُطرح، على سبيل المثال عندما طرح الرئيس الفكرة المتوسطية قبل ذلك طرحها في بعض الأوساط الثقافية يعتبر خيانة".

وتابع: "عام 2010 دُعيت إلى مؤتمر ثقافي في إحدى الدول العربية، كان مدعوًا إليه من مصر السفير نبيل فهمي وأنا وفي إحدى الجلسات تحدث أستاذ جامعي كبير عن الريادة في بلده وأنه بلد رائد، وأن هناك بلدانًا كثيرة تدعي أنها رائدة ولا يجرؤ أحد فيها على نطق كلمة العلمانية وإلا سيُقتل، واستشهد بما حدث مع فرج فودة".

واستكمل: "ثاني يوم مشيت من المؤتمر ودُعيت إليه مجددًا، لكن رفضت الذهاب".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

حلمي النمنم الشاهد برنامج الشاهد وزير الثقافة الأسبق اكسترا نيوز محمد الباز الفكر السلفي

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