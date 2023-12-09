السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المركز المصرى للفكر والدراسات: قرار الشركة المتحدة منح كل مرشح 100 دقيقة ساهم فى توعية الناخبين

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

أكد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قرار الشركة المتحدة منح كل مرشح 100 دقيقة إعلانية له عظيم الأثر في توعية الناخبين وتعريفهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز".

ويبدأ الناخبون غدًا فى مختلف محافظات الجمهورية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، لاختيار رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات مقبلة، بعد أن انطلق الاستحقاق الدستورى فى الأول من ديسمبر الجارى، بتصويت المصريين فى الخارج. 

ويحق التصويت فى الانتخابات الرئاسية لنحو 65 مليون مواطن، يختارون بين 4 مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، رئيس حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعي"، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب "الوفد"، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري".

المركز المصرى للفكر والدراسات الشركة المتحدة توعية الناخبين الانتخابات الرئاسية الانتخابات

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