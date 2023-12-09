السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث مصرى: إسرائيل تسعى لتحقيق أى مكاسب سياسية عبر التصعيد فى غزة

غزة
غزة

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل ممارساته العسكرية العنيفة والإجرامية في قطاع غزة، بعد أن خرق الهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.

وقال "فوزي" في مداخلة هاتفية مع القاهرة الإخبارية، إنّ قوات الاحتلال تشن هجمات على جميع المناطق السكنية والمرافق الحيوية في القطاع، وتفرض حصارًا خانقًا وسياسة تجويع ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن التقارير الأممية الأخيرة تشير إلى أنَّ 80% من سكان غزة أصبحوا نازحين أو مشردين بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصر على مواصلة العمليات العسكرية رغم فشلها في تحقيق أي من الأهداف التي أعلنتها، وأنَّها تسعى إلى الحصول على بعض المكاسب السياسية على حساب دماء الشعب الفلسطيني، وتحاول تمديد فترة بقائها في السلطة لتفادي المساءلة القانونية والدولية عن جرائمها.

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