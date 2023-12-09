وزير الخارجية الكويتى: نأسف لاستخدام "الفيتو" ضد وقف إطلاق النار فى غزة

أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مساء اليوم السبت، عن أسف بلاده لاستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور.

وأعرب وزير الخارجية الكويتي في تصريحات صحفية، عن بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي لفت من خلالها انتباه المجلس إلى أن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبانهيار السلم والأمن الدوليين، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.





وشدد الشيخ الصباح على أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة مطلب إنساني ملح لا مناص من تحقيقه وبالسرعة الممكنة، مشيرًا إلى أنه يخشى من أن الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد موقف الكويت الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل كل الجهود السياسية والدبلوماسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العزل، مطالبًا بتدخل المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لحماية المدنيين العزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم.

أردوغان يهاجم أمريكا ويصف الغرب بـ"البربرية" لدعم دولة الاحتلال

وسبق، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب ألقاه يوم السبت، إن عالمًا أكثر عدلًا أمر ممكن "ولكن ليس مع أمريكا؛ لأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة الاحتلال إسرائيل"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

واستخدم أردوغان خطابه حول حقوق الإنسان لاتهام الغرب بـ"البربرية" لموقفه من الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس وما زعم أنه تسامح مع الإسلاموفوبيا.

وقال أردوغان أمام قاعة مكتظة في إسطنبول في اليوم السابق لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لقد ارتكبت إسرائيل فظائع ومجازر من شأنها أن تلحق العار بالإنسانية جمعاء".