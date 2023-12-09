المجلس القومى للمرأة يدعو النساء للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

شددت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على ضرورة أن يحضر الناخبون والناخبات لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرة أنها مسئولية دستورية ووطنية لا يمكن التخلي عنها، وقالت إن العالم ينتظر نتائج هذا الحدث السياسي الهام.

وأبدت مرسي، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، سعادتها بمشاركة نساء من مختلف الأجيال في الحوار، مؤكدة أنهن يمثلن قيادات مجتمعية وسياسية ووطنية، وأنه يجب تنمية هذه القيادات وتشجيعها على العمل من أجل مصر.

ودعت الفتيات إلى حث أسرهن وجيرانهن على الخروج للتصويت، والتعبير عن فرحتهن وحبهن للوطن برفع العلم المصري، كما أشارت إلى أن المرأة المصرية تلعب دورًا مهمًا في الدفاع عن الوطن، وأنها أثبتت ولاءها وحسها الوطني في كل المناسبات الدستورية السابقة، وأنها تتوقع منها الإيفاء بواجبها الوطني مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة.