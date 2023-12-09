السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مينا عطا: فخور بغناء "صاحبة معالي السيادة مصر" برعاية الشركة المتحدة (خاص)

مينا عطا خلال تصوير
مينا عطا خلال تصوير الاغنية

أعرب المطرب الشاب مينا عطا، عن سعادته البالغة بردود الأفعال على أغنية "صاحبة معالي السيادة مصر" وتقديم الأغنية الرسمية لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، مؤكدا أنه شرف وفخر تقديم أغنية وطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتأكيد على المشاركة للنزول وإدلاء المواطنين بأصواتهم  فى الانتخابات للحفاظ على شعب وأرض الوطن.

الشركة المتحدة لم تبخل بشيء لخروج الأغنية على أكمل وجه 

وقال عطا، فى تصريحات خاصة لـ الدستور، إنه سعيد بالتعاون مع كلا من الشاعر سالم الشهباني، والملحن أحمد العتباني، والموزع أحمد شوقى، والمخرج إبرام عبد المسيح، والمنتج المنفذ إسلام عبد الحكيم، مؤكدا أن القائمين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدموا كل شيء لخروج الأغنية على أكمل وجه.

تفاصيل أغنية صاحبة معالي السيادة مصر

واستغرق تصوير الأغنية يوم كامل وتم تصوريها ما بين قصر النيل ووسط البلد والتحرير والأغنية تحث الشعب على المشاركة والنزول الإدلاء بصوتك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وذلك يوم الأحد والإثنين والثلاثاء 10،11،12 
أنزل وشارك.
آخر أغنيات مينا عطا 

 وطرح مينا عطا، مؤخرا أحدث أغنياته الجديدة بعنوان "أنا بتخان"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية.

أغنية "أنا بتخان" كلمات شيكو، ألحان أردني، توزيع فيفيا، وقام بعزف الجيتار أحمد حسين.

 

المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة مينا عطا انتخابات الرئاسة أغنية الانتخابات الرئاسية

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