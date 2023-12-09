متى يدرك الطفل معنى المشاركة في الانتخابات؟.. استشاري تربوي تجيب

قالت أمل علي، استشاري تربوي، إن الطفل لن يفهم معنى المشاركة بالانتخابات الرئاسية قبل سن 7 سنوات، مؤكدة أنه لا يفهم معنى الانتخاب قبل هذا السن.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الطفل يبدأ في فهم هذا من البيت عندما نحترم رأيه فيكبر ويشعر أن رأيه مهم ويعرف أن صوته يفرق فيشارك في الانتخابات.

الطفل عند احترام رأيه يشعر بالانتماء للمنزل

وتابعت أن الطفل عند احترام رأيه يشعر بالانتماء للمنزل، ويتم شرح معنى الانتخابات له بعد سن السابعة، حتى الانتخابات التي تجرى في المدرسة تزيد من وعيه لانها تكون صورة مصغرة عن الانتخابات والأهم أن يشعر الطفل بالانتماء والاهتمام، مؤكدة أن الأم أحيانًا تفقد طفلها الثقة في نفسه من خلال التشكيك في رأيه.