عمرو سلامة يعلن انطلاق تصوير أولى مشاهد "شمس الزناتي"

أعلن المخرج عمرو سلامة عن انطلاق تصوير أولى مشاهد فيلم “شمس الزناتي” اليوم، والذي يخوض بطولته الفنان محمد إمام، والمقرر طرحه بالسينمات خلال صيف 2024 المقبل.

وشارك “سلامة” صورة أكشن الفيلم عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “نقطة ومن أول السطر”، وانطلق التصوير اليوم باللوكيشن الخاص بالعمل بالفيوم.

https://www.instagram.com/p/C0o0_hfi7Zw/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

وضمت قائمة أبطال فيلم شمس الزناتي عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، طه دسوقي، أحمد داش، أحمد خالد صالح، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج محمد سلامة ومن المنتظر عرضه بدور العرض السينمائي في مصر نهاية العام المقبل.

على جانب آخر ينتظر النجم محمد إمام عرض فيلمه السينمائي الجديد أبو نسب نهاية شهر ديسمبر المقبل حيث ينضم العمل لقائمة أفلام موسم رأس السنة الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري.