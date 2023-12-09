توفير 40 أتوبيسا وسيارة لنقل مواطني وديان جنوب سيناء إلى اللجان الانتخابية

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة طور سيناء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدًا الأحد، يرافقه اللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ للمشروعات، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، عددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتابع المحافظ، خلال الجولة تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم للظهور بالشكل الحضاري للمحافظ، والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر على مدار 3 أيام.

واطمئن فودة على مدى توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم بكل لجنة، والتأكد من الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين المواطنين والمقرات الانتخابية، وتابع أماكن إقامة قوات التأمين والقضاة المشاركين في العملية الانتخابية، وأكد على توفير كافة التيسيرات اللازمة لهم.

وقال المحافظ، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن المحافظة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مدينة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة، والتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ أو أزمات، وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه جرى إقامة شوادر أمام كل لجنة وتزويدها بعدد من المقاعد لحماية الناخبين من التقلبات المفاجئة في حالة الطقس، وتوفير 3 كراسي متحركة بكل لجنة، وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدينة بالقرب من مقر اللجان الانتخابية.

ووجه المحافظ، بتوفير 40 سيارة وأتوبيس لنقل مواطني الوديان والتجمعات البدوية التي توجد داخل الظهير الصحراوي إلى لجان الانتخابات، وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، مناشدًا المواطنين بالنزول للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الهام، لنؤكد للعالم أن الشعب المصري هو من يختار ويحدد قائده بإرادته الحرة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و31 لجنة أساسية، و15 لجنة للوافدين.