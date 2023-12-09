“القاهرة الإخبارية”: عشرات الشهداء جراء قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بارتقاء عشرات الشهداء الفلسطينيين، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية، حيث تعرضت قاعدة رعيم العسكرية، في وقت سابق، لعدة رشقات صاروخية من قبل المقاومة الفلسطينية.

وارتقى، اليوم، شهداء ومصابون جراء قصف للشجاعية والتفاح بمدينة غزة شمال القطاع، حيث استهدف الاحتلال مركبة إسعاف قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، علاوة على إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار، شرق رفح جنوب قطاع غزة.