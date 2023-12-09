"القاهرة الإخبارية": الفصائل تخوض معارك مع الاحتلال غرب مخيم جباليا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية تخوض معارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم جباليا الواقع في الشمال الشرقي من قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام فلسطيني.

ودارت معارك واشتباكات ظهر اليوم، بين الفصائل وقوات الاحتلال في شمال مدينة غزة.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي سلاح الدبابات والمشاة في شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أي حركة للمواطنين المتواجدين في الشمال خاصة بمخيم جباليا.