السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية للانتخابات الرئاسية

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اجتماعه

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تم إقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة؛ لمتابعة الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تم اتخاذها بالمحافظة استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غدا ولمدة ٣ أيام. 

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، الانتهاء من الأعمال التنسيقية  بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء، والتنمية المحلية.

كما شدد على جاهزية المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم بالعاصمة حوالى 8236761 ناخب موزعون على ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركز انتخابى، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

على مدار الساعة.. الربط بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية 

 

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الربط بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدالاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على ثقته فى قيام الشعب المصرى بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأشار إلى أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

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غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ محافظ القاهرة الانتخابات الرئاسية أخبار محافظة القاهرة

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