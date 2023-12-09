نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من استعدادات المقار الانتخابية بالمنطقة الجنوبية

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن الانتهاء من الاستعدادات وجاهزية المدارس والمقار الانتخابية بالمنطقة الجنوبية لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا الأحد، على مستوى الجمهورية وتستمر لمدة 3 أيام حتى 12 ديسمبر الجاري.

وأكدت نائب المحافظ، خلال جولتها التفقدية المكثفة اليوم؛ للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لهذا العرس الديمقراطي، أن المدارس المخصصة كمقار للانتخابات تم تجهيزها وتزويدها بالخدمات لراحة المواطنين من أبناء المنطقة الجنوبية والوافدين بكل أحيائها، والتأكد من مستويات النظافة والانتهاء من رفع المخلفات، ووضع لوحات إرشادية باسم اللجنة ورقمها، وتزويدها بكل الإمكانات اللازمة لتوفير مناخ جيد للناخبين، وذلك لسرعة وسهولة نقل الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابة لحجرة الاقتراع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وتابعت كل الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية لخروجها بشكل يليق بالمنطقة الجنوبية ومحافظة القاهرة من خلال تشكيل لجان المتابعة لحظة بلحظة لمتابعة الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية والعمل على إزالة كل المعوقات لتسهيل عملية الانتخابات.

وشملت جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية زيارة عدة مقار للجان منها: لجنة مدرسة المعادي القومية بحي المعادي، ولجنة مدرسة أسماء الثانوية، ولجنة عمر بن عبدالعزيز بحي طرة، ولجنة مدرسة عمرو بن العاص بحي مصر القديمة.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها