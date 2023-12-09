السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع الاستعدادات النهائية لغرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

الاستعدادات النهائية
الاستعدادات النهائية لغرفة العمليات بجامعة سوهاج

تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج اليوم، الاستعدادات النهائية لغرفة العمليات، المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لتيسير المشاركة الإيجابية لكل منسوبي الجامعة للمشاركة غدًا بالانتخابات الرئاسية، بحضور الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ، مدير الأمن الجامعي، والدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد النعماني، أن الجامعة على استعداد تام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية غدًا بشكل لائق، كواجبًا وطنيًا ومن أجل مستقبل أفضل للوطن، مضيفًا أن الجامعة ستوفر كل التسهيلات اللوجيستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل طلاب المدينة الجامعية المغتربين لمقار لجانهم الانتخابية للتيسير عليهم، وسيتم أيضًا تشكيل فرق طلابية لتنظيم حركة انتقال منسوبي الجامعة لمقار الاقتراع، بكل سهولة ويسر ومنعًا لحدوث أي تزاحم أو تكدس، وذلك خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١٠ و١١و١٢ ديسمبر الجاري.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل لجنة تتابع على مدار الساعة وبشكل لحظي استعداد الجامعة، وفعاليات الانتخابات، ويشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس وطلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك تحت إشراف مباشر من رئيس الجامعة.

ويتم تعريف الطلاب بمقار لجانهم، من خلال الرقم القومي تسهيلًا عليهم وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات، موضحًا أنه تم أيضًا تشكيل لجنة خاصة؛ لمتابعة انتقال الطلاب ذوي الإعاقة للمشاركة في العملية الانتخابية بسهوله ويسر، ولجنة أخرى لنقل الطلاب المغتربين من خارج المحافظة إلى مقار لجانهم الانتخابية.

وأشار النعماني، إلى أن الجامعة عقدت العديد من الندوات التثقيفية لتوعية الطلاب بكل كليات الجامعة بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات، وذلك في ظل التحديات التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، والظروف المحيطة والتي تتطلب تكاتف الشعب المصري وإرسال صورة للعالم بحرص المصريين على اختيار رئيسهم القادم.

الجامعة لمقار الإقتراع بالانتخابات الرئاسية طلاب من أجل مصر منسوبى الجامعة

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