محافظ القاهرة يدلى بصوته الانتخابى بلجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى.. غدًا

يدلي اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري بشارع السباق بمصر الجديدة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح غدٍ الأحد.

ويليها قيام محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمحيط اللجان لمتابعة توافر التسهيلات اللازمة، للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع يبدأها من محيط لجنة مدرسة النصر سكول بشارع المسلة بالمطرية.

ثم يجري جولة لمحيط لجنة الجامعة العمالية فى طريق النصر مع عباس العقاد، يليها تفقد محيط لجنة مدرسة الأسمرات.

ويواصل محافظ القاهرة، غدًا، جولاته لتفقد لجنة المعهد الفنى الصناعى بشارع الصحافة بجوار مستشفى الجلاء لمتابعة سير العملية الانتخابية.