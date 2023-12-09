السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشعب الديمقراطي": توعية مستمرة من الأحزاب بأهمية المشاركة في الانتخابات

خالد فؤاد
خالد فؤاد

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت نظام بالغ الدقة وفقا للدستور والقانون لسير العملية الانتخابية، حيث يسرت عملية معرفة الناخب مقر لجنته الانتخابية. 

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توعية مستمرة تقوم الدولة المصرية والأحزاب المصرية للناخبين بأهمية المشاركة، فضلا على أن الهيئة وضعت صور المرشحين في ورقة الاقتراع وهو ما يعد ميزة لمن لا يجيدون القراءة والكتابة.


الأحزاب المصرية "لفوا الشرق والغرب والشمال والجنوب" لتوعية المواطنين

وأشار رئيس حزب الشعب الديمقراطي إلى أن تحالف الأحزاب المصرية "لفوا الشرق والغرب والشمال والجنوب" لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معلقا: "لفينا الجمهورية كلها للتواصل مع المواطنين".

الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين الأحزاب المصرية ورقة الاقتراع للناخبين للدستور والقانون

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