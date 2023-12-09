عضو مجلس الشيوخ: الشباب عليهم دور كبير فى انتخابات الرئاسة

قال محمد ماهر السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الانتخابات الرئاسية التي تبدأ للمصريين في الداخل غدا الأحد ستكون بمثابة عُرس ديمقراطي، وهذه الانتخابات تعتبر خامس انتخابات تعددية في تاريخ مصر، واصفا ما كان يجري قبل 2005 بأنه كان عبارة عن استفتاءات.

وأضاف "السباعي"، خلال حوار له عبر فضائية "dmc"، اليوم، أن الشباب عليهم دور كبير للمساهمة في هذا الحدث الكبير، لا سيما أنهم يمثلون ما نسبته 65% من الشعب المصري، هم الشباب لسن 40 عاما.

أهمية مشاركة كل مواطن فى الواجبات الوطنية والدستورية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الانتخابات تمثل تحديا كبيرا للمجتمع المصري الشاب، ومن ثم يجب على هذه الفئة المساهمة في صناعة القرار والمستقبل، حيث إن الانتخابات لها خصوصية كبيرة من حيث إن الست السنوات المقبلة ستكون فاصلة في التاريخ المصري في ظل التحديات الداخلية والخارجية.