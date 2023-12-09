وكيل تعليم مطروح يتفقد مقار اللجان الانتخابية استعدادًا للاستحقاق الرئاسي.. غدًا

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة تفقدية بمقار اللجان الانتخابية ببعض مدارس مدينة مرسى مطروح، وذلك لمتابعة اللمسات النهائية قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر لها صباح غدًا الأحد على مستوى الجمهورية والتي تستمر لمدة ٣ أيام حتى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.

وأكد شحاتة، أن 113 لجنة انتخابية بمدارس مطروح على أتم استعداد لانطلاق العرس الديمقراطي، مشيرًا إلى أنه تم إمداد تلك المدارس بكل سبل دعم اللوجيستي والإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ متميز للناخبين وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

المشاركة الإيجابية الفعّالة

وصرَّح مدير المديرية، بأن تم التوجيه لكل مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بالسماح والتيسير لكل المعلمين والإداريين للتوجه إلى مقار اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشدد وكيل تعليم مطروح، على مديري المدارس بالسماح أيضًا للطلاب الذي لهم حق التصويت في الانتخابات الذهاب إلى اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري رفقة مشرفين من المدرسة ضمانًا للمشاركة الإيجابية الفعّالة والظهور بالشكل اللائق والمشرف للمنظومة التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح