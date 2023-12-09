قبل السفر إلى السعودية.. خالد بيبو يحدد عقوبة اختراق الحظر الإعلامي

حذر خالد بيبو، مدير الكرة بـ الأهلي، لاعبي الفريق المستبعدين من قائمة كأس العالم للأندية من استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من قرار خروجهم من حسابات الجهاز الفني في البطولة.

وأكد مصدر بالأهلي أن خالد بيبو هدد بتوقيع عقوبات مالية كبيرة على من يخالف تعليماته ويصدر أي تصريح أو تلميح غير صفحته الشخصية بعد استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية.

وأضاف المصدر أن مدير الكرة حدد 500 ألف جنيه عقوبة أي لاعب يخرج عن النص في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن خالد بيبو طالب اللاعبين بضرورة تصحيح الأخطاء التي ظهرت في الفترة الأخيرة ووضعتهم في أزمة أمام جماهير النادي بعد تراجع النتائج والأداء في المباريات.

كولريمنح الفريق راحة 24 ساعة قبل السفر للسعودية

من ناحية أخرى، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي على برنامج تدريبات الفريق قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية

وكشف مصدر أن كولر منح لاعبيه راحة غدًا الأحد ثم مران خفيف الإثنين وبعدها يغادر عصر نفس اليوم إلى جدة عبر طائرة خاصة فى بعثة يترأسها المهندس خالد مرتجى.

وأضاف أن المديرالفني قرر ضم 28 لاعبا لقائمة الأهلي لاحتواء غضب المستبعدين بحيث تكون القائمة 23 لاعبا مع وجود 5 لاعبين إضافيين يلجأ إليهم في حال الحاج إلى جهود أي لاعب، خاصة وأن اللائحة تسمح باستبدال أى لاعب حال تعرض أيا من اللاعبين المسجلين في القائمة النهائية للإصابة.

وكان الأهلي قد أرسل القائمة النهائية يوم الاثنين الماضي بعدما سجل 23 لاعبا واستبعد باقي اللاعبين، فيما استقر على سفر 28 لاعبا رفقة بعثة الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري استعدادا لخوض منافسات مونديال الأندية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري في المباراة ‏التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

سيطر الأهلي تمامًا على المباراة خاصة في الشوط الأول، ولاحت له أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بهز الشباك بهدفين على الأقل، خاصة في انفراد بيرسي تاو وتسديدة كهربا ومحاولات حسين الشحات ورأسية رامي ربيعة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 5 في صدارة المجموعة، وارتفع رصيد شباب بلوزداد إلى النقطة 4.