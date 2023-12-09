12 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين للكرة الطائرة استعدادًا لبطولة إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة للكرة الطائرة، بقيادة أحمد السيد، قائمة الفريق الذي سيشارك في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها بمدينة مصراته في ليبيا خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وضمت القائمة 12 لاعبا وهم: أحمد عبد الباري وخالد الفقي ومحمد نصر ومصطفى الشريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروات متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم محمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة للكرة الطائرة من بيرسي أونكن المشرف على المنتخب وأحمد السيد مديرا فنيا ومحمد مدبولي مدربا عاما ووأحمد الماحي مدربا ومحللا تقنيا وعبد الرحن غانم للعلاج الطبيعي ومحمد فؤاد أبوحسين مديرًا إداريًا.

على جانب آخر، يستعد اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر لتنظيم حفل لتكريم منتخب الناشئات تحت 17 سنة بعد فوزه ببطولة إفريقيا التي أقيمت في نيجيريا وتأهله لبطولة العالم.

كان منتخب الناشئات تحت 17 سنة قد توج ببطولة إفريقيا بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب نيجيريا 3-1 وحصدت لاعبات مصر معظم الجوائز الفردية حيث فازت نور الصافي ىبجائزة أفضل استقبال وحصلت جودي عصر على جائزة أفضل صانعة ألعاب كما فازت ريتاج هشام بجائزة أفضل حائط صد.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من إسلام طايع مديرا فنيا، ومحمد مشحوت مدربا عاما، ومى حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقي للعلاج الطبيعي.

وضمت قائمة البطلات 12 لاعبة هن: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي عصر ورودينا سعد.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من إسلام طايع مديرا فنيا، ومحمد مشحوت مدربا عاما، ومى حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقي للعلاج الطبيعي

وضمت قائمة البطلات 12 لاعبة هن: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي عصر ورودينا سعد.