إحالة 3 متهمين بالنصب على المواطنين فى المقطم للمحاكمة

أحالت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين وسرقتهم، من خلال إيهامهم بتغيير العملة، إلى المحاكمة.

وأبلغ طالب مقيم بمحافظة الجيزة بتعرفه على أحد الأشخاص، من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لرغبته فى شراء عُملة أجنبية خارج السوق المصرفية.

واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، ولدى حضوره للمكان المتفق عليه حضر إليه شخصان يستقلان سيارة، وتحصلا منه على مبلغ مالي عملة محلية وإعطائه مظروفًا بداخله أوراق من عُمله أجنبية وانصرفا، وأثناء فحصه المبلغ المشار إليه تبين له أنه مقلد، وقام بالتخلص منه خشية المساءلة القانونية واتهمهما بالنصب عليه.



وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وفيزا كارد.



كما قاموا بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية وكذا إيداع أحدهم جزءا من المبلغ المستولى عليه بحسابه البنكي.

واعترف أحدهم بتزوير العملات الأجنبية بمسكنه، وتم بإرشاده ضبط مبالغ مالية مقلدة، والأدوات والأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- بندقية خرطوش، طبنجة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقيد حديدي، وضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مستأجرة، باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالنصب عليه.