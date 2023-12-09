السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ابنتها تتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.. سيدة فلسطينية تحتضن رضيعتها مجددًا بعدما فرقتهما الحرب

سيدة فلسطينية تحتضن
سيدة فلسطينية تحتضن رضيعتها

بيت وقليل من الهدوء وبعض من الأمان، هذا كل ما تمنته المواطنة الفلسطينية سوسن أبوعمشة، خلال لم شملها مجددا مع طفتلها التي تتلقى علاجها بالأراضي المصرية.

وقالت سوسن أبوعمشة، خلال لقاء لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نفسي يكون لي بيت ويكون لبناتي غرفة نوم وأكسيهم وأحضنهم وأعيش حياتي زي كل الناس".

ورغم كونها أحلاما بسيطة وحقوقا مشروعة ولكن حوّلها الاحتلال الإسرائيلي إلى أمنيات مستحيلة لسكان غزة، في ظل القصف الغاشم والمتواصل على القطاع.

وأكدت المواطنة الفلسطينية أن الحياة منحتهم فرصة جديدة بعد تلقي ابنتها العلاج داخل المستشفيات المصرية، مشيرة إلى أنه تم تحويلها من مستشفى شهداء الأقصى إلى رفح لنقلها للأراضي المصرية.

وقال أحد المسعفين الذين غادروا مع الأطفال الخدج الـ28، إنها كانت رحلة الهروب من الموت، بعدما استهدف الاحتلال الأطفال في المهد وكأنهم يحاسبون على ماضٍ لم يعيشوه ليلاقوه مستقبلا لا مكان لهم فيه.

غزة الاطفال الخدج قطاع غزة فلسطين المستشفيات سوسن أبو عشمة

مواد متعلقة

فى اليوم العالمى لضحايا الإبادة الجماعية.. دلائل ارتكاب الاحتلال جرائم كارثية بحق غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

"4 جثث وبلاغ تغيب".. تفاصيل قتل شاب أسرته فى دار السلام

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

لحظة تدمير 21 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة