ابنتها تتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.. سيدة فلسطينية تحتضن رضيعتها مجددًا بعدما فرقتهما الحرب

بيت وقليل من الهدوء وبعض من الأمان، هذا كل ما تمنته المواطنة الفلسطينية سوسن أبوعمشة، خلال لم شملها مجددا مع طفتلها التي تتلقى علاجها بالأراضي المصرية.

وقالت سوسن أبوعمشة، خلال لقاء لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نفسي يكون لي بيت ويكون لبناتي غرفة نوم وأكسيهم وأحضنهم وأعيش حياتي زي كل الناس".

ورغم كونها أحلاما بسيطة وحقوقا مشروعة ولكن حوّلها الاحتلال الإسرائيلي إلى أمنيات مستحيلة لسكان غزة، في ظل القصف الغاشم والمتواصل على القطاع.

وأكدت المواطنة الفلسطينية أن الحياة منحتهم فرصة جديدة بعد تلقي ابنتها العلاج داخل المستشفيات المصرية، مشيرة إلى أنه تم تحويلها من مستشفى شهداء الأقصى إلى رفح لنقلها للأراضي المصرية.

وقال أحد المسعفين الذين غادروا مع الأطفال الخدج الـ28، إنها كانت رحلة الهروب من الموت، بعدما استهدف الاحتلال الأطفال في المهد وكأنهم يحاسبون على ماضٍ لم يعيشوه ليلاقوه مستقبلا لا مكان لهم فيه.