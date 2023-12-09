محافظ الجيزة يدلي بصوته الانتخابي بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بالعمرانية.. غدًا

يدلي اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بصوته في الانتخابات الرئاسية غدًا الأحد، بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بالعنوان 2 شارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية بجوار إدارة العمرانية التعليمية، وذلك في تمام الساعة 9.30 صباحًا، يعقبها بجولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية.

وأعلنت محافظة الجيزة، إنهاء استعداداتها لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدًا الاحد، ولمدة 3 أيام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات.

واطلع اللواء أحمد راشد، على استعدادات مختلف أجهزة المحافظة النهائية للعملية الانتخابية من تجهيز المقرات الانتخابية "العامة والفرعية" من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

استعدادات الجيزة للانتخابات الرئاسية 2024

ووجَّه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمراجعة اللجان والتأكد من توافر كل التجهيزات والتي تشمل أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزًا انتخابيًا و754 لجنة فرعية لاستقبال ٦ ملاين و٢٣٤ ألفًا و٣١٨ ناخبًا من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين؛ لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة، على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة؛ للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولًا بأول وتذليل أية معوقات.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.