القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطالب أهالى جباليا والشجاعية والزيتون بإخلاء منازلهم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال يطالب أهالي جباليا والشجاعية والزيتون بإخلاء منازلهم، ويمنع تنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في خان يونس.

من جانبه، أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يقصف كل المواقع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الآن وعلى الهواء سمعنا دوي انفجار لاستهداف الاحتلال محيط المستشفى الكويتي جنوب القطاع".