السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقصف محيط المستشفى الكويتى

المستشفى الكويتي
المستشفى الكويتي

أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يقصف كل المواقع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الآن وعلى الهواء سمعنا دوي انفجار لاستهداف الاحتلال محيط المستشفى الكويتي جنوب القطاع".

وقال: "يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف لمختلف أنحاء قطاع غزة"، لافتًا إلى أن آليات الاحتلال تتوغل في عدد من المواقع شمال قطاع غزة.

وحذرت مصر الولايات المتحدة وإسرائيل من أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر نتيجة عمليات الجيش الإسرائيلى فى جنوب قطاع غزة يمكن أن يؤدى إلى قطيعة فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وفق ما كشفه مسئولون أمريكيون وإسرائيليون.

المستشفى الكويتي غزة قطاع غزة الاحتلال انفجار على الهواء

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