مدارس المنوفية "تتزين" لاستقبال المصوتين بالانتخابات الرئاسية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، وإتمام كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال العرس الديمقراطي وتقديم كل أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الانتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

وقال محافظ المنوفية، إن جميع اللجان الانتخابية بأرجاء المحافظة تتزين في أبهى صورها لاستقبال الناخبين غدا الأحد في أولى أيام الانتخابات والمقرر عقدها أيام 10، 11، 12 ديسمبر الحالي، مؤكدا حرصه على المتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

تفعيل غرف العمليات الفرعية

وشدد أبوليمون على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية.

وناشد محافظ المنوفية جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية استعدت بتجهيز 500 مقرًا انتخابيًا و12 لجنة رئيسية و 574 لجنة فرعية بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، لاستقبال 2 مليون و851 ألف و466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم، كما قام محافظ المنوفية بعمل محاكاة لمتابعة الانتخابات بمركز الطوارئ.