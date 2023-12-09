35 لجنة فرعية فى 19 مركزًا انتخابيًا.. خريطة لجان المغتربين بمطروح

خصصت محافظة مطروح 35 لجنة فرعية بداخل 19 مركزًا انتخابيًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة؛ لاستقبال الوافدين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وخلال الأسطر التالية نرصد أسماء المراكز الانتخابية للوافدين:

- مدرسة السلوم الابتدائية

- نادى الواحة بسيوة

- مدرسة الضبعة الإعدادية بنات

- مدرسة الضبعة الإعدادية بنين

- مدرسة الضبعة البحرية الابتدائية

- الوحدة المحلية بزاوية العوامة

- مدرسة العلمين الابتدائية المشتركة

- وحدة صحة الأسرة بالعلمين

- مدرسة العلمين الإعدادية الثانوية المشتركة

- مدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية المشتركة

- إدارة مطروح التعليمية

- مدرسة الرسمية لغات

- شركة خالدة للبترول

- مدرسة أولاد مسعود الابتدائية

- مدرسة الثانوية الصناعية

- مدرسة الشهيد كريم هنداوي

- مدرسة عقبة بن نافع للتعليم الاساسى بالحمام

- مدرسة الرويسات للتعليم الأساسي

- مركز شباب الحمام

استعدادات اللجان الانتخابية

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات باللجان الانتخابية التي تم تخصيصها بالمحافظة لاستقبال المواطنين في انتخابات الرئاسة 2024.

وأوضح محافظ مطروح أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مدن المحافظة، وعقد غرفة العمليات الرئيسية والمتابعة الدورية مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا إلى أنه تمت متابعة أماكن اللجان الانتخابية والتأكيد على توفير كل الخدمات الخاصة بالمواطنين، حيث تم تجهيز دورات المياة وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وخاصة كبار السن، بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة لمساعدة ذوي الهمم في دخول اللجان الانتخابية.

وأكد أن جميع الجهات التنفيذية جاهزة لانطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي ستنطلق في 10 ديسمبر الجاري وتستمر على مدار 3 أيام، مشيرًا إلى أن مديرية أمن مطروح قامت بتأمين اللجان الانتخابية، حيث سيتواجد في كل لجنة ضابط و4 أفراد، فضلًا عن تأمين الصناديق باللجان.

وفي ختام حديثه لـ"الدستور"، أشار إلى أنه تم تجهيز 149 مركزًا انتخابيًا، و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح الثمانية، بالإضافة إلى 19 مركزًا انتخابيًا للوافدين، بإجمالي 35 لجنة لاستقبال الناخبين، والذي يبلغ عددهم 342 ألفًا و186 ناخبًا.