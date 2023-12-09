بورصة السلع تطلق جلستها الـ100 لتدوال القمح المستورد غدًا

تعقد البورصة المصرية للسلع جلستها الـ100 غدًا الأحد الموافق 10 ديسمبر، للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، لتوفيره بسعر مناسب.

وأكدت وزارة التموين، انتهاء الجلسة رقم (99) للبورصة المصرية للسلع، الأربعاء الماضي، وتم التداول على سلعة القمح المستورد، مع استمرار الطرح على التوالي بنجاح لسلعة القمح المستورد.



وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 5،000 طن قمح مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص

والعام بسعر 12،000 جنيها مصريا للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 86 عملية شراء بالفعل بإجمالي كمية قدرها 4،940.940 طن قمح مستورد خلال الجلسة 99 للبورصة المصرية للسلع.

وأوضحت البورصة المصرية للسلع أن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع خلال الجلسة السابقة بلغ 88 طلب بإجمالي كمية قدرها 12،541.000 طن.

كانت قد عقدت البورصة المصرية للسلع، الخميس الماضي جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر، وذلك لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة لتقليل حلقات التداول وتوفيره بسعر عادل.

وتخصص البورصة المصرية للسلع، يوم الخميس من كل أسبوع، للتداول على السكر،وذلك لضمان وصول السكر إلى المستهلك بسعر عادل.

وكانت وزارة التموين قد بدأت في تطبيق قواعد جديدة لتداول سلعة السكر، وذلك تنفيذا لتوجيهـات الحكومـة للتصـدي لظـاهرة ارتفـاع الأسـعار، وضرورة ضبط الأسواق، وتوفير سلعة السكر للمستهلك بسعر عادل لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو.

قواعد تداول السكر في البورصة

1- يعامـل السـكر الـذي يـتـم طـرحـة مـن خـلال البورصة المصرية للسلع، وتعبئتـه وتداولـه معاملـة السـكر التمـويني ويـتم اتخاذ الإجـراءات القانونيـة حيـال المخالفين سواء شركات التعبئة أوسلاسل الإمداد.

۲- عقـب انتهـاء جلسـة التـداول بالبورصـة المصرية للسلع، وتحديد الكميـات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطـار الجهـات الرقابيـة (قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحـث التموين) وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

3- قيـام قطاع الرقابـة والتوزيـع بإخطـار المـديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـا للموقـع الجغرافــي بأسـمـاء شــركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا، وشـركات الإنتاج التـي سـيتـم صـرف السـكر منهـا، وتقوم مـديريات التمـوين بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السكر السائب لشـركات التعبئة علي ان يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

4- تقوم المديريات التموينية بالإشراف التـام علـى عملية التعبئة والتأكـد مـن تعبئـة الكميات المستلمة كـذلك الإشـراف علـى عمليـة التوزيـع طبقـا للكشـوف الـتـي يـتـم تقـديمها مـن شـركة التعبئـة (سـواء كـان هـذه سلاسل أو

منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة أو خارجها).