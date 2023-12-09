السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بورصة السلع تطلق جلستها الـ100 لتدوال القمح المستورد غدًا

البورصة السلعية
البورصة السلعية

تعقد البورصة المصرية للسلع جلستها الـ100 غدًا الأحد الموافق 10 ديسمبر، للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، لتوفيره بسعر مناسب.

وأكدت وزارة التموين، انتهاء الجلسة رقم (99) للبورصة المصرية للسلع، الأربعاء الماضي، وتم التداول على سلعة القمح المستورد، مع استمرار الطرح على التوالي بنجاح لسلعة القمح المستورد.

البورصة السلعية تعيد الاتزان لأسواق الذهب وتزيد شفافية بيانات العرض والطلب وتضبط الأسعار


وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 5،000 طن قمح مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص
والعام بسعر 12،000 جنيها مصريا للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.

txt

البورصة المصرية للسلع تطلق جلستها الـ98 للتداول على القمح المستورد

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 86 عملية شراء بالفعل بإجمالي كمية قدرها 4،940.940 طن قمح مستورد خلال الجلسة 99 للبورصة المصرية للسلع.

وأوضحت البورصة المصرية للسلع أن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع خلال الجلسة السابقة بلغ 88 طلب بإجمالي كمية قدرها 12،541.000 طن.

كانت قد عقدت البورصة المصرية للسلع، الخميس الماضي جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر، وذلك  لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة لتقليل حلقات التداول وتوفيره بسعر عادل.

وتخصص البورصة المصرية للسلع، يوم الخميس من كل أسبوع، للتداول على السكر،وذلك لضمان وصول السكر إلى المستهلك بسعر عادل.

وكانت وزارة التموين قد بدأت في تطبيق قواعد جديدة لتداول سلعة السكر، وذلك تنفيذا لتوجيهـات الحكومـة للتصـدي لظـاهرة ارتفـاع الأسـعار، وضرورة ضبط الأسواق، وتوفير سلعة السكر للمستهلك بسعر عادل لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو.

قواعد تداول السكر في البورصة

1- يعامـل السـكر الـذي يـتـم طـرحـة مـن خـلال البورصة المصرية للسلع، وتعبئتـه وتداولـه معاملـة السـكر التمـويني ويـتم اتخاذ الإجـراءات القانونيـة حيـال المخالفين سواء شركات التعبئة أوسلاسل الإمداد.

۲- عقـب انتهـاء جلسـة التـداول بالبورصـة المصرية للسلع، وتحديد الكميـات والأسعار، تقـوم البورصـة بإخطـار الجهـات الرقابيـة (قطـاع الرقابـة والتوزيـع – مباحـث التموين) وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

3- قيـام قطاع الرقابـة والتوزيـع بإخطـار المـديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـا للموقـع الجغرافــي بأسـمـاء شــركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا،  وشـركات الإنتاج التـي سـيتـم صـرف السـكر منهـا، وتقوم مـديريات التمـوين بتحديد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السكر السائب لشـركات التعبئة علي ان يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

4- تقوم المديريات التموينية بالإشراف التـام علـى عملية التعبئة والتأكـد مـن تعبئـة الكميات المستلمة كـذلك الإشـراف علـى عمليـة التوزيـع طبقـا للكشـوف الـتـي يـتـم تقـديمها مـن شـركة التعبئـة (سـواء كـان هـذه سلاسل أو
منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة أو خارجها).

البورصة المصرية للسلع سلعة القمح المستورد مطاحن القطاعين العام والخاص وزارة التموين سلعة القمح أخبار السكر في مصر

مواد متعلقة

بورصة السلع تعقد جلسة تداول على قمح روسي اليوم الأربعاء

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ84 الأربعاء المقبل

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ83 للتداول على القمح الروسي اليوم

ثبات أسعار السكر والزيت.. التموين تبدأ صرف «تموين أكتوبر» غدًا

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 26-9-2023

غدًا.. البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ80 للتداول على القمح المستورد

البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ79 اليوم لتداول القمح

"التموين" تعلن عن وظائف جديدة بالشركة القابضة للصوامع

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

"4 جثث وبلاغ تغيب".. تفاصيل قتل شاب أسرته فى دار السلام

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة