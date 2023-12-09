58 ألف منشور.. سرّ تداول قفزة "ولعت" التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

"ولعت" ذلك هو الهاشتاج الذي تصدر موقع إكس "تويتر سابقًا"، بعد تداول فيديو ظهرت فيه فرحة أحد مقاتلي سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطيني- بتفجير دبابة إسرائيلية.

إذ ردَّد مقاتل سرايا القدس، جملة "ولعت ولعت.. الله أكبر" وذلك نجاحه في تفجير دبابة إسرائيلية، وتشتعل النيران بها.

وقد ظهر خلال الفيديو الشاب المجاهد وهو يقفز قفزة في الهواء والتي حاكاها الكثيرون بالرسم تعبيرًا عن فرحتهم بفرحته، واتخذ المتابعون هذه الحركة التلقائية لتصبح إحدى الشعارات والرموز المعبرة عن المقاومة الباسلة.

هذا الفيديو استطاع في لحظات قليلة فقط وفور تداوله من نيل الإعجاب الواسع من قبل المتابعين، ما أدى إلى انتشاره بصورة واسعة، وعبروا عن إعجابهم بالفيديو من خلال تداوله بصورة مكثفة مصحوبًا بعبارات عدة تدل على ذلك الإعجاب والفخر بالمقاومة الفلسطينية.

المتابعون: “أجمل ولعت”

إذ قال أحدهم: "الفدائي اللي كان بيجري حافي وبيتنطط من الفرح وهو بيقول (ولعت، ولعت) هو أجمل حاجة حصلت، أنا حسيت بفرح شديد وقعدت أضحك وأنا بسقفله، شوفت الفيديو يجي تلاتين مرة وغالبًا هفضل كل ما يظهر قدامي هتفرج عليه تاني".

كما قال أخر "الله اكبر الله اكبر ولعت ولعت ما احلى هذه الكلمات، اللهم وفقهم يارب العالمين".

كذلك قال آخر: "ضاقت، فما استحكمت حلقاتها، ولـَّعت ، وعبر أخرين عن قفزة المجاهد الملثم بأنها جاءت بعد "هدف ولا أروع وفرحة ولا اجمل من احد المجاهدين بعد تدمير آليه للكيان المحتل فـي غـــزة".

وفي "الدستور" وباستخدام أدوات تحليل البيانات نكشف كيف تفاعل بالأرقام المتابعون مع "ولعت" على عدد من وسائل التواصل المختلفة

فبالبحث باستخدام أداة "جوجل ترند" تبين أنه تم تداول كلمة "ولعت" التي رددها المجاهد بأعلى معدل لها في اليوم التاسع من ديسمبر في الساعة 4:56 دقيقة صباحًا، حيث وصل إلى 100 منشور في الدقيقة الواحدة.

وكانت أعلى المحافظات تداولًا لكلمة "ولعت" هي قنا، تلتها البحيرة، وجاءت في المركز الثالث المنيا، ثم القاهرة في المركز الرابع.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي X “تويتر سابقًا” تبين أنه قد مثّل هاشتاج #ولعت الأعلى تداولًا في مصر حيث انتشر بمعدل 58.9 ألف منشور.

وكذلك وباستخدام أداة البحث tweet binder تبين تداول 200 تغريدة باسم "ولعت" جاء إعادة التغريد في المركز الأول بنسبة 77% وبمعدل 155 منشور، ثم جاءت التغيردات التي احتوت على روابط وصور في المركز الثاني بنسبة 16% بمعدل 32 منشور.

أما باستخدام أداة تحليل البيانات social searcher تبين أنه تم تداول الهاشتاج بنسبة التي تبحث في 11 وسيلة تواصل اجتماعي تبين أنه تم تداول الهاشتاج 298 مرة.

بيان أبو عبيدة

وفي سياق متصل، أعلن الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة في بيان صادر عنه، أن مقاتلي حماس تمكنوا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 21 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في البيان الصادر عنه: "مقاتلو القسام أفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق في غزة".

وأكد: "مجاهدونا استهدفوا القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق".

خسائر جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

وعن بعض خسائر الاحتلال، تابع أبو عبيدة: "مجاهدونا قاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" وأهداف أخرى".

وعلى الجانب الآخر اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في بيان صادر عنه بإصابة جنديين اثنين خلال محاولة لتحرير الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.